"Ньюкасл" предложил 95 млн евро за "Кварадону"

“Ньюкасл Юнайтед” проявляет интерес к нападающему неаполитанского “Наполи” и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии по прозвищу “Кварадона”, сообщает WinWinAllSports со ссылкой на TMW.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 95 миллионов евро. Впрочем, даже такой большой суммы может оказаться недостаточно, так как президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не хочет расставаться с одним из лидеров команды.

22-летний Кварацхелия выступает за “Наполи” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из Неаполи из “Динамо” Батуми. Сумма трансфера составила 11,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за “Наполи” 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В составе неаполитанского клуба он стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Кварацхелия с 2019 года играет за сборную Грузии. Всего он провел за грузинскую национальную команду 22 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.