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"Ньюкасл" потерял два очка в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии “Кристал Пэлас” и “Ньюкасл” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Ньюкасл", набрав 39 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 24 очками остался на 12-й позиции.

“Кристал Пэлас” – “Ньюкасл” - 0:0

“Кристал Пэлас”: Гуаита, Уорд (Клайн, 71), Гехи, Ричардс, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 65), Эзе (Олисе, 65), Дукуре, Айю, Заа (Матета, 65), Эдуар (Озо, 90).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен, 69), Альмирон (Мерфи, 86), Уилсон (Исак, 69), Жоэлинтон.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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