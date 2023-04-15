"Ньюкасл" потерпел разгромное поражение в АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Астон Вилла” на своем поле разгромила “Ньюкасл” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Олли Уоткинса и гол Джейкоба Рэмзи.

“Астон Вилла”, набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 56 очками остался на третьей позиции.

“Астон Вилла” – “Ньюкасл” - 3:0 (1:0)

Голы: Рэмзи, 11 - 1:0, Уоткинс, 64 - 2:0, Уоткинс, 83 - 3:0

“Астон Вилла”: Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Морено, Дендонкер, Макгинн, Буэндиа, Дуглас Луис, Рэмзи (Чемберс, 85), Уоткинс (Дуран, 90).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 68), Бруно Гимараэс, Уиллок (Лонгстафф, 68), Мерфи (Уилсон, 56), Жоэлинтон (Андерсон, 80), Гордон (Альмирон, 56), Исак.

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