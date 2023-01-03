"Ньюкасл" отозвал голкипера из аренды в "Манчестер Юнайтед"

Голкипер Мартин Дубравка вернулся в “Ньюкасл” из аренды в “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщили на сайте “сорок”, 33-летний Дубравка уже тренируется с командой.

Напомним, что за “МЮ” он выступал с лета.

Изначально “МЮ” планировал активировать опцию выкупа футболиста, но “Ньюкасл” досрочно разорвал арендное соглашение.

За полгода словацкий страж ворот лишь два раза сыграл за “Манчестер Юнайдет”. В двух играх Кубка английской лиги он пропустил два гола.