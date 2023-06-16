"Ньюкасл" отказался от идеи приобретения игрока из российского клуба

"Ньюкасл" отказался от идеи приобретения игрока из российского “Краснодара”.

Речь идет о хавбеке сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

Ранее СМИ писали, что английский клуб вел переговоры с представителями игрока.

Выяснилось, что в клубе посчитали нецелесообразным покупать игрока из российской Премьер-лиги.

Контракт 23-летнего футболиста с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2026 года.