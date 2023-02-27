"Ньюкасл" определил три трансферные цели на лето
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен
“Ньюкасл” собирается приобрести как минимум трех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, “сороки” интересуются защитником “Арсенала” Кираном Тирни, полузащитником “Лестера” Джеймсом Мэддисоном, а также нападающим “Брайтона” Эваном Фергюсоном.
В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 19 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. 18-летний Фергюсон отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами в 11 поединках за “Брайтон”. На счету 25-летнего Тирни один забитый мяч и одна результативная передача в 25 матчах за “Арсенал”.
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