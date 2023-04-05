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"Ньюкасл" одержал разгромную победу в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 17:07
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл" на выезде разгромил “Вест Хэм” со счетом 5:1.

Победу гостям принесли дубли Жоэлинтона и Каллума Уилсона, а также гол Александера Исака. У хозяев отличился Курт Зума.

“Ньюкасл”, набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 27 очками остался на 15-й позиции.

“Вест Хэм” – “Ньюкасл” - 1:5 (1:2)
Голы: Уилсон, 6 - 0:1, Жоэлинтон, 13 - 0:2, Зума, 40 - 1:2, Уилсон, 46 - 1:3, Исак, 82 - 1:4, Жоэлинтон, 90 - 1:5

“Вест Хэм”: Фабианьски, Керер (Цоуфал, 63), Зума, Агерд, Эмерсон, Соучек (Даунс, 63), Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Корне, 63), Боуэн, Антонио (Ингз, 63).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер (Манкильо, 87), Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 85), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Мерфи (Уиллок, 64), Сен-Максимен (Гордон, 64), Жоэлинтон, Уилсон (Исак, 64).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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