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"Ньюкасл" одержал разгромную победу в Ливерпуле

Новости футбола Сегодня, 16:47
"Ньюкасл" одержал разгромную победу в Ливерпуле Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на выезде разгромил “Эвертон” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Каллума Уилсона, голы Жоэлинтона и Джейкоба Мерфи. У ливерпульцев отличился Дуайт Макнил.

“Ньюкасл”, набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 28 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Эвертон” – “Ньюкасл” - 1:4 (0:1)
Голы: Уилсон, 28 - 0:1, Жоэлинтон, 72 - 0:2, Уилсон, 75 - 0:3, Макнил, 80 - 1:3, Мерфи, 81 - 1:4

“Эвертон”: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе (Гарнер, 83), Дукуре, Онана (Мопе, 73), Ивоби, Макнил, Кэлверт-Льюин (Симмс, 83).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 68), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Исак, 74), Уиллок (Андерсон, 87), Альмирон (Мерфи, 68), Жоэлинтон, Уилсон (Гордон, 87).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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