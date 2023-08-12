"Ньюкасл" одержал разгромную победу в 1-м туре АПЛ

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл Юнайтед” на своем поле разгромил “Астон Виллу” из Бирмингема со счетом 5:1. Матч состоялся в городе Ньюкасл-на-Тайне на стадионе “Сент-Джеймс Парк”.

В начале матча счет открыл Сандро Тонали. Вскоре равновесие восстановил Мусса Диаби. Через несколько минут хозяев вперед вывел Александер Исак. На 58-й минуте Исак забил третий гол в ворота гостей, сделав дубль. На 77-й минуте счет до крупного довел Каллум Уилсон. В концовке матча окончательный счет установил Харви Барнс.

“Ньюкасл Юнайтед” – “Астон Вилла” - 5:1 (2:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 6 Тонали, 1:1 – 11 Диаби, 2:1 – 16 Исак, 3:1 – 58 Исак, 4:1 – 77 Уилсон, 5:1 – 90 Барнс.

“Ньюкасл Юнайтед”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 85), Тонали (Андерсон, 90), Альмирон (Мерфи, 86), Жоэлинтон, Гордон (Барнс, 68), Исак (Уилсон, 68).

“Астон Вилла”: Мартинес, Кэш (Филоджин-Байдейс, 87), Мингз (Пау Торрес, 31), Конса, Динь, Макгинн (Диего Карлос, 64), Камара, Дуглас Луис, Бэйли (Тилеманс, 46), Диаби (Коутиньо, 87), Уоткинс.

Желтые карточки: Дуглас Луис (6), Динь (32), Мартинес (45), Ботман (45), Кэш (48), Гордон (53), Бруно Гимараэс (67), Тонали (90).