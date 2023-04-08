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"Ньюкасл" одержал пятую подряд победу в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 13:20
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл" на выезде обыграл “Брентфорд” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Александера Исака и автогол Давида Райи. У хозяев отличился Айвен Тоуни.

Для “сорок” данная победа стала пятой подряд.

“Ньюкасл”, набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд" с 43 очками остался на девятой позиции.

“Брентфорд” – “Ньюкасл” - 1:2 (1:0)
Голы: Тоуни, 45 (с пенальти) - 1:0, Райя, 54 (автогол) - 1:1, Исак, 61 - 1:2

“Брентфорд”: Райя, Хики (Мбемо, 74), Ми (Висса, 82), Янссон (Йоргенсен, 16), Пиннок, Генри, Нергор (Янельт, 81), Йенсен, Дасилва (Баптист, 74), Шаде, Тоуни.

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Уилсон, 46), Уиллок (Андерсон, 87), Мерфи (Гордон, 46; Ритчи, 90), Жоэлинтон, Исак (Ласселс, 87).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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