"Ньюкасл" одержал крупную победу в АПЛ

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле разгромил “Брайтон” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Дэна Берна, Каллума Уилсона и Бруно Гимараэса, а также автогол Дениза Ундава. У гостей отличился тот же Ундав.

“Ньюкасл”, набрав 69 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брайтон” с 58 очками остался на шестой позиции.

“Ньюкасл” – “Брайтон” - 4:1 (2:0)

Голы: Ундав, 22 (автогол) - 1:0, Берн, 45 - 2:0, Ундав, 51 - 2:1, Уилсон, 89 - 3:1, Гимараэс, 90 - 4:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Уиллок (Андерсон, 61), Альмирон, Жоэлинтон, Уилсон, Исак.

“Брайтон”: Стил, Данк, ван Хекке, Эступиньян, Гросс (Оффиа, 69), Гилмор (Мак Аллистер, 56), Митома, Буонанотте (Энсисо, 56), Кайседо, Уэлбек (Фергюсон, 56), Ундав (Пьюпион, 85).

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