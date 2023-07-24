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"Ньюкасл" объявил о переходе полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 06:10
"Ньюкасл" объявил о переходе полузащитника сборной Англии Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Лестера” и сборной Англии Харви Барнса.

Сумма трансфера составила 44 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

25-летний Барнс является воспитанником “Лестера”. Он выступал за первую команду клуба с 2016 года. Всего он провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 32 результативные передачи. Также он на правах аренды играл за “Милтон Кинс Донс”, “Барнсли” и “Вест Бромвич Альбион”. В составе “Лестера” Барнс становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Англии в 2021 году.

Барнс провел за сборную Англии всего один матч. В 2020 году он вышел на замену на 76-й минуте в товарищеском матче против сборной Уэльса (3:0).

Напомним, что “Ньюкасл Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, клуб получил возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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