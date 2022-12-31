"Ньюкасл" не смог продлить победную серию в чемпионате Англии
Новости футбола Сегодня, 12:20
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” и “Лидс” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Ньюкасл”, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 16 очками остался на 14-й позиции.
“Ньюкасл” – “Лидс” - 0:0
“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен, 64), Альмирон (Мерфи, 84), Вуд (Уилсон, 64), Жоэлинтон.
“Лидс”: Мелье, Эйлинг (Кристенсен, 70), Купер, Кох, Стрейк, Форшоу (Рока, 46), Адамс, Харрисон (Клих, 64), Ааронсон, Родриго (Гелхардт, 82), Ньонто (Саммервилл, 70).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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