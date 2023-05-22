"Ньюкасл" не смог победить аутсайдера, но вышел в Лигу чемпионов
Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле сыграл вничью с “Лестером" со счетом 0:0.
“Ньюкасл”, набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. “Лестер” с 31 очком остался в зоне вылета на 18-м месте.
“Ньюкасл” – “Лестер” - 0:0
“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Андерсон (Мерфи, 77), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон, Уилсон (Сен-Максимен, 68), Исак.
“Лестер”: Иверсен, Кастань, Эванс (Дака, 63), Фас, Суттар, Томас, Ндиди, Тилеманс, Сумаре, Варди (Барнс, 63), Ихеаначо (Мэддисон, 46).
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