"Ньюкасл" не смог победить аутсайдера, но вышел в Лигу чемпионов

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле сыграл вничью с “Лестером" со счетом 0:0.

“Ньюкасл”, набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. “Лестер” с 31 очком остался в зоне вылета на 18-м месте.

“Ньюкасл” – “Лестер” - 0:0

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Андерсон (Мерфи, 77), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон, Уилсон (Сен-Максимен, 68), Исак.

“Лестер”: Иверсен, Кастань, Эванс (Дака, 63), Фас, Суттар, Томас, Ндиди, Тилеманс, Сумаре, Варди (Барнс, 63), Ихеаначо (Мэддисон, 46).

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