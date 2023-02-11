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"Ньюкасл" не смог победить аутсайдера АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Борнмут” и “Ньюкасл” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 30-й минуте счет открыл Маркос Сенеси, но в концовке тайма равновесие восстановил Мигель Альмирон.

“Ньюкасл”, набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 18 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Борнмут” – “Ньюкасл” - 1:1 (1:1)
Голы: Сенеси, 30 - 1:0, Альмирон, 45 - 1:1

“Борнмут”: Нето, Смит (Фредерикс, 79), Стивенс, Сенеси (Мифем, 53), Земура, Лерма, Биллинг, Траоре, Уаттара (Семеньо, 79), Соланке, Энтони (Тавернье, 63).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Уиллок (Гордон, 36), Альмирон (Мерфи, 81), Сен-Максимен (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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