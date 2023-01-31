"Ньюкасл" не без труда вышел в финал Кубка Лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги “Ньюкасл” на своем поле обыграл “Саутгемптон” со счетом 2:1 и пробился в финал.

Победу “сорокам” принес дубль Шона Лонгстаффа. У гостей отличился Че Адамс.

В финале “Ньюкасл” сыграет с победителем пары “Манчестер Юнайтед” - “Ноттингем Форест" (первый матч - 3:0).

“Ньюкасл” – "Саутгемптон" - 2:1 (2:1) - первый матч - 1:0

Голы: Лонгстафф, 5 - 1:0, Лонгстафф, 21 - 2:0, Адамс, 29 - 2:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен, 61), Альмирон (Мерфи, 61), Уилсон (Исак, 61), Жоэлинтон.

“Саутгемптон”: Базуну, Бри, Беднарек, Войнович (Перро, 46), Салису (Мара, 88), Уокер-Питерс (Эдози, 36), Уорд-Проуз, Диалло (Арибо, 77), Алькарас (Лавиа, 46), Армстронг, Адамс.

Удаление: Бруно Гимараэс (82).

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