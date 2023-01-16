"Ньюкасл" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Скотту Мактомини, сообщает The Telegrapтh.

По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Шотландец может согласиться на трансфер, так как недоволен количеством игровой практики.

В нынешнем сезоне 26-летний Мактомини провел за “Манчестер Юнайтед” 22 матча во всех турнирах, забил два и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.