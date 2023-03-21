"Ньюкасл" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Скотту Мактонинею, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Шотландец может согласиться на переход, так как недоволен количеством игровой практики в стане манкунианцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Мактоминей провел за “Манчестер Юнайтед” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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