"Ньюкасл" нацелился на еще одного игрока "Милана"

Защитник “Милана” Тео Эрнандес может перебраться в Англию этим летом.

В услугах французского футболиста заинтересован “Ньюкасл”.

“Милан” уже дал понять англичанам, что не желает продавать игрока. При этом “сороки” все же попытаются его заполучить.

Напомним, что сейчас англичане завершают трансфер хавбека “Милана” Сандро Тонали за 80 млн евро.