"Ньюкасл" нацелился на бразильца из "Барселоны"

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику “Барселоны” Рафинье, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает бразильца в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно. Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как каталонцы не хотят его продавать.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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