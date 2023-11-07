Ньюкасл нашел игрока на замену Тонали

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, полузащитник Аль-Хилаля Рубен Невеш может вернуться в АПЛ после нескольких месяцев пребывания в Саудовской Аравии.



Как сообщает источник, Ньюкасл вступил в переговоры с Аль-Хилялем по поводу аренды португальца. В Ньюкасле считают Невеша лучшим вариантом на замену Сандро Тонали, который был отстранен от футбола на 10 месяцев за нарушение беттинговых правил. Итальянцу запрещено участвовать в официальных матчах до августа 2024 года.



Напомним, что этим летом Невеш сменил Вулверхэмптон на Саудовскую Аравию. В прессе была информация, что игроком интересовалась Барселона, однако он выбрал Аль-Хиляль.

В этом сезоне Невеш провел за свою команду 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее мы сообщали, что Ньюкасл начал искать замену Тонали.