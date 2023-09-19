По информации британской The Sun, местный клуб "Ньюкасл" нарушил регламент УЕФА.

В ближайшее время в отношении команды могут ввести жесткие санкции.

По данным источника, причиной этого нарушения стали проливные дожди, из-за которых команда прибыла в Милан со значительным опозданием - на 2 часа и 20 минут.

По правилам УЕФА, пресс-конференции главного тренера должны проводиться во временной рамке между 12:00 и 20:00 по местному времени, и любые исключения должны быть предварительно согласованы с УЕФА.

В беседе с журналистами наставник “сорок” Эдди Хау подтвердил, что команда действительно опоздала в Милан из-за погодных условий. Он также отметил, что подобные задержки являются неизбежной частью футбола и не должны вызывать серьезных проблем.

По словам тренера, команда не могла прилететь в Милан на день раньше, так как он хотел провести тактическую подготовку с футболистами в конфиденциальной обстановке.

Напомним, что сегодня “Ньюкасл” сыграет против "Милана" на стадионе “Сан-Сиро”.