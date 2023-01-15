"Ньюкасл" на 89-й минуте вырвал победу в матче АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле обыграл “Фулхэм” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Александер Исак.

“Ньюкасл”, набрав 38 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Фулхэм” с 31 очком остался на шестой позиции.

“Ньюкасл” – “Фулхэм” - 1:0 (0:0)

Гол: Исак, 89 - 1:0

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Сен-Максимен, 46), Лонгстафф, Уиллок (Исак, 71), Альмирон (Мерфи, 85), Уилсон, Жоэлинтон.

“Фулхэм”: Лено, Тете, Рим, Диоп (Винисиус, 90), Курзава, Рид (Кэрни, 90), Перейра (Адарабиойо, 77), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 77), Декордова-Рид (Уилсон, 90), Митрович.

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