Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов
Полузащитник Ньюкасла Бруну Гимарайнш привлекает к себе внимание многих клубов, и ранее сообщалось, что в контракте бразильца прописаны отступные в 100 миллионов фунтов, но игрок может уйти за меньшую сумму.
Об этом сообщил Бен Джейкобс, который подчеркнул, что стартовая цена за полузащитника является несколько скромнее:
«Ньюкасл также не хочет терять Гимарайнша, но это решение может быть выведено из их власти, если кто-то запустит его положение об отсупных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, которое действует с конца мая до конца июня.
Пока это положение действует, Ньюкасл просто будет указывать на его ценность, но, предложения, превышающие 80 миллионов фунтов стерлингов, могут быть рассмотрены, если Гимарайнш захочет уйти в клуб Лиги чемпионов.
Следует подчеркнуть, что он счастлив в Ньюкасле, но это также правда, что и Манчестер Сити, и Арсенал наладили контакт с его лагерем. Манчестер Сити - самый активный из женихов. Арсенал ценит полузащитника, но не намерен активировать его пункт, то есть он будет участвовать в гонке, только если цена упадет».