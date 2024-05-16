EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов

Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов

Новости футбола Сегодня, 06:11
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов

Полузащитник Ньюкасла Бруну Гимарайнш привлекает к себе внимание многих клубов, и ранее сообщалось, что в контракте бразильца прописаны отступные в 100 миллионов фунтов, но игрок может уйти за меньшую сумму.

Об этом сообщил Бен Джейкобс, который подчеркнул, что стартовая цена за полузащитника является несколько скромнее:

«Ньюкасл также не хочет терять Гимарайнша, но это решение может быть выведено из их власти, если кто-то запустит его положение об отсупных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, которое действует с конца мая до конца июня.

Пока это положение действует, Ньюкасл просто будет указывать на его ценность, но, предложения, превышающие 80 миллионов фунтов стерлингов, могут быть рассмотрены, если Гимарайнш захочет уйти в клуб Лиги чемпионов.

Следует подчеркнуть, что он счастлив в Ньюкасле, но это также правда, что и Манчестер Сити, и Арсенал наладили контакт с его лагерем. Манчестер Сити - самый активный из женихов. Арсенал ценит полузащитника, но не намерен активировать его пункт, то есть он будет участвовать в гонке, только если цена упадет».

Связанные команды и лиги
Ньюкасл Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
АПЛ получила письмо от одного из клубе с предложением отменить ВАР Новости футбола Вчера, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР
Сенсационная Жирона рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон Новости футбола Вчера, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости бокса 14 мая 2024, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола 14 мая 2024, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:11 Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов Новости футбола Сегодня, 06:05 Атлетик Бильбао поменял голкипера на 61-й минуте. Причина довольно интересная Новости футбола Сегодня, 05:40 Дортмундская Боруссия ведет переговоры о подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги Новости бокса Сегодня, 05:12 "Не если, а когда я выиграю", - Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против Фьюри Новости футбола Сегодня, 05:09 «Без сомнений». Тен Хаг отреагировал на слухи о переезде Фернандеша в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:36 Атлетик поставил условие всем претендентам на свою главную звезду Новости футбола Сегодня, 04:33 "Сделаем все, чтобы выиграть Кубок", - Эрик Тен Хаг поблагодарил болельщиков за поддержку Новости футбола Сегодня, 04:17 Легенда Реала отказал Байеру. Он уже знает, где хочет играть Новости футбола Сегодня, 03:49 Ассист и красная карточка. Как капитан Челси вернулся на поле после травмы Новости футбола Сегодня, 03:42 Альмерия – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Ига Свентек – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Халидж – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис Сегодня Даниэль Коллинз – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года