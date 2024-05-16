Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов

Полузащитник Ньюкасла Бруну Гимарайнш привлекает к себе внимание многих клубов, и ранее сообщалось, что в контракте бразильца прописаны отступные в 100 миллионов фунтов, но игрок может уйти за меньшую сумму.

Об этом сообщил Бен Джейкобс, который подчеркнул, что стартовая цена за полузащитника является несколько скромнее: