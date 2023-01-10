"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Ньюкасл” хочет купить нападающего дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро. Самому игроку англичане готовы платить около девяти миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Барселона”, но каталонцы хотят заполучить его бесплатно и не смогут повторить предложение “сорок” по зарплате.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 20 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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