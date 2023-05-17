"Ньюкасл" может перехватить нападающего у "Челси"

“Ньюкасл” проявляет интерес к нападающему “Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликсу, который выступает за “Челси” на правах аренды, сообщает Marca.

По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард хочет играть за клуб, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов, а “Ньюкасл”, скорее всего туда попадет.

Стоит отметить, что “Челси” не имеет права приоритетного выкупа трансфера португальца. “Атлетико” оценивает его в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” 18 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

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