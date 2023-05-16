“Ньюкасл" может купить известного футболиста за 70 миллионов

Полузащитник “РБ Лейпцига” Доминик Собослаи может сменить клуб ближайшим летом.

Как пишет Sky Sport Germany, венгерский хавбек близок переезду в английскую Премьер-лигу.

Известно, что лидер немецкого клуба заинтересовал скаутов “Ньюкасла”.

Отметим, что “РБ Лейпциг” оценивает Собослаи в 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Собослаи принял участие в 29 матчах, забив пять мячей и отдав восемь результативных передач.