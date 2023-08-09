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"Ньюкасл" купил воспитанника академии "Челси" за 37 млн евро

Новости футбола Сегодня, 01:25
"Ньюкасл" купил воспитанника академии "Челси" за 37 млн евро Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба клуба “Ньюкасл Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Саутгемптона” и молодежной сборной Англии Тино Ливраменто.

“Сороки” заплатили за футболиста 37 миллионов 200 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Стоит отметить, что 50 процентов от суммы трансфера получит “Челси”. Защитник подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ливраменто является воспитанником академии “Челси”. Он перешел в “Саутгемптон" летом 2021 года. Сумма трансфера составила пять миллионов и 900 тысяч евро. Всего он провел за “Саутгемптон” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По итогам сезона 2020/2021 Ливраменто был признан лучшим игроком года в академии “Челси”.

Ливраменто с 2021 года играет за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду пять матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что “Ньюкасл Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в чемпионате Англии. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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