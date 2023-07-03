"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро

Пресс-служба “Ньюкасла” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Милана” и сборной Италии Сандро Тонали.

Английский клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. 23-летний итальянец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что Тонали не хотел менять клуб, но на трансфере настояло руководство “Милана”.

Тонали перешел в “Милан” в сентябре 2020 года из “Брешии” на правах аренды за пять миллионов евро. Спустя год миланский клуб выкупил трансфер хавбека за 14,5 миллионов евро. Всего он провел за миланцев 130 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 13 результативных передач. За сборную Италии сыграл 14 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в минувшем сезоне “Ньюкасл” занял третье место в чемпионате Италии и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. “Милан” финишировал в чемпионате Италии на четвертом месте и также сыграет в главном клубном еврокубковом турнире Европы.