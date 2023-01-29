"Ньюкасл" купил английского таланта за 45 миллионов евро

Пресс-служба “Ньюкасла” на официальном сайте объявил о переходе полузащитника “Эвертона” Энтони Гордона.

“Сороки” заплатили за футболиста 45 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на семь миллионов евро за счет бонусов.

21-летний Гордон выступал за “Эвертон” с 2017 года. Всего он провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Сдавался в аренду “Престону”. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Англии и забил четыре мяча.

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