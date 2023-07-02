"Ньюкасл" интересуется полузащитником "Манчестер Сити"

“Ньюкасл” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. “Ньюкасл” не готов купить игрока из-за финансовых ограничений, поэтому хочет арендовать его до лета 2024 года. Филлипс может согласиться на переход, так как не имеет достаточного количества игровой практики.

В минувшем сезоне 27-летний Филлипс провел за “Манчестер Сити” 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.