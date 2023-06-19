"Ньюкасл" и "Барселона" могут совершить громкий обмен футболистами

“Ньюкасл” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Барселоны” Рафинье Диасу, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро, а также отдать бразильского полузащитника Бруно Гимараэса.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. 25-летний Гимараэс забил пять голов и отдал 10 результативных передач в 40 матчах за “Ньюкасл”.