"Ньюкасл" хочет переманить звезду "Челси"

“Ньюкасл” проявляет интерес к итальянскому полузащитнику “Челси” Жоржиньо, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, “сороки” намерены приобрести футболист в зимнее трансферное окно. Лондонцы могут согласиться продать игрока по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Жоржиньо хочет остаться в “Челси”, но не может договориться с клубом по финансовым причинам.

В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси” 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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