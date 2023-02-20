"Ньюкасл" хочет переманить защитника "Арсенала"

“Ньюкасл” проявляет интерес к защитнику “Арсенала” и сборной Шотландии Кирану Тирни, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, “сороки” намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Шотландец в последнее время потерял место в стартовом составе “канониров”, поэтому может согласиться на переход.

В нынешнем сезоне 25-летний Тирни провел за “Арсенал” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на защитника “Реала”.