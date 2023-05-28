"Ньюкасл" хочет купить вингера "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
“Ньюкасл” проявляет интерес к нападающему “Барселоны” и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает FootballTransfers.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы продать игрока за 35 миллионов евро, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава.
В нынешнем сезоне 23-летний Торрес провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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