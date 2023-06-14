"Ньюкасл" хочет купить лидера "Интера"

“Ньюкасл” хочет купить полузащитника “Интера” и сборной Италии Николо Бареллу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 60 миллионов евро. Если переход состоится, то итальянец станет самым высокооплачиваемым игроком “Ньюкасла”.

В нынешнем сезоне 26-летний Барелла провел за “Интер” 52 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.