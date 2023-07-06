"Ньюкасл" хочет купить легенду "Ювентуса"

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику туринского “Ювентуса” и сборной Италии Леонардо Бонуччи, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением 36-летнего футболиста в летнее трансферное окно и уже провел предварительные переговоры с его агентом. “Ювентус” заинтересован в продаже ветерана, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет 6,5 миллионов евро в год.

Бонуччи впервые перешел в “Ювентус” летом 2010 года из “Бари”. Сумма трансфера составила 15,5 миллионов евро. Летом 2017 года он перешел в “Милан” за 42 миллиона евро. Спустя год защитник вернулся в “Ювентус", который заплатил за него 35 миллионов евро. Всего он провел за туринский клуб 502 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Бонуччи выступает за сборную Италии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 121 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. В составе сборной он стал победителем чемпионата Европы-2020.