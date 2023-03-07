"Ньюкасл" хочет купить конкурента Зинченко

“Ньюкасл” проявляет интерес к шотландскому защитнику “Арсенала” Кирану Тирни, который является конкурентом украинского футболиста “канониров” Александра Зинченко, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Тирни провел за “Арсенал” 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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