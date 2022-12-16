"Ньюкасл" хочет купить грузинского суперталанта

"Ньюкасл" проявляет интерес к грузинскому полузащитнику “Наполи” Хвиче Кварацехии, сообщает The Times.

По сведениям источника, представители английского клуба следят за футболистом на протяжении некоторого времени. “Сороки” постараются приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить не менее 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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