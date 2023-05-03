“Ньюкасл” готовит трансфер звезды "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: твиттер Барселоны
“Ньюкасл” предложил “Барселоне” 80 миллионов евро за вингера Рафинью Диаса.
Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.
Если трансфер состоится, то бразилец станет самым дорогим трансфером каталонцев после Неймара.
Рафинья присоединился к “Барселоне” прошлым летом из “Лидса”.
В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в чемпионате Испании.
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