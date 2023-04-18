Английский "Ньюкасл" готов потратить круглую сумму на летние трансферы.

По данным источников, “сороки” хотят приобрести минимум четырех топ-игроков английской Премьер-лиги.

В число вероятных подписаний журналисты включили Джеймса Мэддисона ("Лестер"), Кэлвина Филлипса ("Манчестер Сити"), Скотта Мактоминая ("Манчестер Юнайтед") и Деклана Райса ("Вест Хэм").

Напомним, что “Ньюкасл” идет на четвертом месте в турнирной таблице.