Ньюкасл будет продолжать поддерживать Тонали и его семью

Ньюкасл Юнайтед выпустил заявление, в котором они обещают продолжать поддерживать своего полузащитника Сандро Тонали и его семью.

Кроме того клуб может подтвердить, что футболист стал объектом расследования итальянской прокуратуры и Итальянской федерации футбола (FIGC) в связи с незаконной деятельностью ставок. Сандро полностью принимает участие в расследовании и продолжает сотрудничать со всеми соответствующими органами.

Из-за этой ситуации Ньюкасл больше не будет комментировать данную ситуацию.

Игрок Ньюкасл Юнайтед рекомендовал Сандро Тонали использовать незаконное букмекерское приложение. Ставками на матче занимается не только игрок "Ювентуса" Николо Фаджиоли, подобной деятельностью также занимаются Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Игроков допросила полиция, а футболисты "Астон Виллы" и Ньюкасла покинули тренировочный лагерь Италии после разговора с полицией.

Полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли дисквалифицируют на семь месяцев. Наказание футболиста было существенно снижено, поскольку признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.