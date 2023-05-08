"Ньюкасл" близок к продлению контракта с одним из лидеров

“Ньюкасл” намерен удержать в составе бразильского полузащитника Бруно Гимараэса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб практически договорился с футболистом о продлении контракта до лета 2028 года. По условиям нового соглашения, зарплата бразильца значительно увеличится. Ранее сообщалось, что игроком интересуется “Реал”.

В нынешнем сезоне 25-летний Гимараэс провел за “Ньюкасл” 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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