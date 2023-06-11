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"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 15:42
"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника сборной Англии Фото: инстаграм Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен

"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника “Лестера” и сборной Англии Джеймса Мэддисона, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, “сороки” опережают в борьбе за футболиста “Тоттенхэм". Хавбека можно купить по сниженной цене, так как его клуб вылетел из Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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