Нуньес сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду
Новости футбола Сегодня, 07:55
Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий “Ливерпуля” Дарвин Нуньес оригинальным образом сделал выбор между нападающим “Пари Сен-Жермен” Лионеле Месси и форвардом “Аль-Наср” Криштиану Роналду.
“Месси или Роналду? Салах”, - приводит слова Нуньеса A Bola.
В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. На счету 30-летнего Салаха 16 забитых мячей и шесть голевых передач в 24 поединках за мерсисайдцев.
Не пропустите: Месси и Роналду могут сыграть друг против друга.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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