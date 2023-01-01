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Нуньес сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду

Новости футбола Сегодня, 07:55
Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий “Ливерпуля” Дарвин Нуньес оригинальным образом сделал выбор между нападающим “Пари Сен-Жермен” Лионеле Месси и форвардом “Аль-Наср” Криштиану Роналду.

“Месси или Роналду? Салах”, - приводит слова Нуньеса A Bola.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. На счету 30-летнего Салаха 16 забитых мячей и шесть голевых передач в 24 поединках за мерсисайдцев.

Не пропустите: Месси и Роналду могут сыграть друг против друга.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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