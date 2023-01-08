Форвард “Ливерпуля” Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов.

Нападающий сборной Уругвая не мог отличиться как за свой клуб, так и за национальную команду.

Вчера 23-летний форвард отметился голом в ворота “Вулверхэмптона” в Кубке Англии.

Интересно, что до этого свой последний гол он забивал 12 ноября.