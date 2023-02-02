Нуньес назвал свою проблему в "Ливерпуле"

Уругвайский нападающий “Ливерпуля” Дарвин Нуньес рассказал о проблемах в общении с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

“Клопп не знает испанский язык, а я не говорю по-английски. Поэтому мы не понимаем друг друга. Впрочем, он все время вселяет в меня уверенность. Я думаю, что моя игра в данный момент не слишком хороша. Но я хочу прогрессировать каждый день. Тренер знает. что скорость является моим козырем. Он рекомендует меня играть спокойно и советует мне больше двигаться”, - цитирует Нуньеса Sky Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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