Нового Бускетса нет. Известна самая проблемная позиция в Барселоне

«Барселона» в январе изучит на трансферном рынке варианты для усиления позиции опорного полузащитника, сообщает Relevo. Именно этот вопрос становится приоритетным для спортивного директора каталонского клуба Деку.

Ориоль Ромеу, которого купили у «Жироны» в межсезонье, не смог решить проблему, которая возникла вследствие ухода Серхио Бускетса. Впрочем, у «Барселоны» есть претензии не столько к новичку. Отмечается, что уровень игры Ориоля Ромеу снизился по сравнению со стартом сезона. Однако одна из главных причин спада игрока заключается в том, что на него выпала большая нагрузка. Ориоль Ромеу является единственным игроком в составе «Барселоны», для которого позиция опорного полузащитника профильная. Поэтому каталонскому клубу нужна альтернатива.

Ранее полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган раскритиковал партнеров после поражения от «Реала».