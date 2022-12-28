Новое руководство "Ювентуса" выдвинуло ультиматум Аллегри

Новое руководство “Ювентуса” выдвинуло жесткое требование главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, тренер будет уволен в том случае, если туринский клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. При этом наставнику гарантировали возможность работы до конца сезона.

“Ювентус”, набрав в 15 турах 31 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов туринцы заняли третье место в группе и выбыли в Лигу Европы.

Не пропустите: "Монако" обыграл "Осер" в матче Лиги 1.