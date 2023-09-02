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Новое фиаско Моуринью. Рома - Милан 1:2: видео голов и обзор матча

Новости футбола Сегодня, 02:45
Новое фиаско Моуринью. Рома - Милан 1:2: видео голов и обзор матча Фото: asroma.com / Автор неизвестен

В Серии А начался только тре

тий тур, а оба римских клуба идут в зоне вылета. В пятницу свое второе поражение в сезоне потерпела Рома. Без Дибалы, Азмуна, Эбрахама, у которых травма, а также Лукаку, который не набрал форму, “волки” на “Стадио Олимпико” проиграли Милану. "Россонери" к 50-й минуте вели в счёте 2:0 благодаря голам Жиру и Леау, а последние полчаса играли вдесятером. Однако это не помогло Роме отыграться: только в добавленное время Спинаццола забил в составе хозяев.

Милан стал первым клубом Серии А в текущем сезоне, который набрал девять очков из девяти возможных на старте нового сезона. Если на выходных свои матчи выиграют Лацио и Эмполи, то Рома опустится на последнее место в турнирной таблице.

Рома - Милан 1:2
Голы: Спинаццола 90+2 - Жиру 9, Леау 48

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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